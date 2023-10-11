宮沢が初出場 サッカー女子欧州ＣＬ
2023年10月11日08時26分
【パリ時事】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１０日、各地でホームアンドアウェー方式の予選２回戦の第１戦が行われ、マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）の宮沢ひなたはホームのパリ・サンジェルマン（フランス）戦で後半２１分から出場し、ＣＬで初めてプレーした。試合は１―１で引き分けた。
宮沢が初出場 サッカー女子欧州ＣＬ
2023年10月11日08時26分
【パリ時事】サッカー女子の欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）は１０日、各地でホームアンドアウェー方式の予選２回戦の第１戦が行われ、マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）の宮沢ひなたはホームのパリ・サンジェルマン（フランス）戦で後半２１分から出場し、ＣＬで初めてプレーした。試合は１―１で引き分けた。
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