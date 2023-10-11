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１１日の朝刊（都内最終版）☆２

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１１日の朝刊（都内最終版）☆２

2023年10月11日07時02分

【日経】
◆ヨドバシ、宅配拠点４倍　２００億円投資　１００ヵ所、当日配送拡大(1)
◆欧州で再生エネ参入　東急不動産　発電所に３０００億円(1)
◆過疎地の高速ネット整備　「回線利用５０％未満」半数　会計検査院(2)
◆世界成長　３％割れ　ＩＭＦ来年予測　「経済ショック」なき停滞　中国減速で下方修正　貿易縮小、分断が影(3)
◆自民・世耕氏「給付も重要」　経済対策、公明代表も言及(4)
◆ＮＨＫ、支出１０００億円削減　２７年度、収支均衡めざす(5)
【日刊工業】
◆資本効率向上　動き広がる　企業と投資家　認識の溝埋める　「ＰＢＲ改善」　意識改革促す道具に〔東証改革１年半　成果と課題　上〕(1)
◆都市間で低遅延通信　ＮＴＴ、ＩＯＷＮ事業拡大(1)
◆三菱造、売上高１０００億円　３０年度　ＬＮＧ船エンジ拡大(1)
【鉄鋼新聞】
◆鉄鋼建材メーカー　新たな価格体系を模索　迫る「２０２４年問題」　物流コスト高に対応(1)
◆スチールワイヤー世界最大手の「ベカルト」　グリーン水素製造装置の主要部品　東芝ＥＳＳとＭＯＵ締結　共同開発・販売を検討(1)
◆普電工　渡辺会長　２３年度の鉄筋棒鋼内需　大型案件中心に需要底堅く　「予測値の６９５万トン程度」(1)（続）

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