【日経】

◆ヨドバシ、宅配拠点４倍 ２００億円投資 １００ヵ所、当日配送拡大(1)

◆欧州で再生エネ参入 東急不動産 発電所に３０００億円(1)

◆過疎地の高速ネット整備 「回線利用５０％未満」半数 会計検査院(2)

◆世界成長 ３％割れ ＩＭＦ来年予測 「経済ショック」なき停滞 中国減速で下方修正 貿易縮小、分断が影(3)

◆自民・世耕氏「給付も重要」 経済対策、公明代表も言及(4)

◆ＮＨＫ、支出１０００億円削減 ２７年度、収支均衡めざす(5)

【日刊工業】

◆資本効率向上 動き広がる 企業と投資家 認識の溝埋める 「ＰＢＲ改善」 意識改革促す道具に〔東証改革１年半 成果と課題 上〕(1)

◆都市間で低遅延通信 ＮＴＴ、ＩＯＷＮ事業拡大(1)

◆三菱造、売上高１０００億円 ３０年度 ＬＮＧ船エンジ拡大(1)

【鉄鋼新聞】

◆鉄鋼建材メーカー 新たな価格体系を模索 迫る「２０２４年問題」 物流コスト高に対応(1)

◆スチールワイヤー世界最大手の「ベカルト」 グリーン水素製造装置の主要部品 東芝ＥＳＳとＭＯＵ締結 共同開発・販売を検討(1)

◆普電工 渡辺会長 ２３年度の鉄筋棒鋼内需 大型案件中心に需要底堅く 「予測値の６９５万トン程度」(1)（続）