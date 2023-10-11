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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

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１１日の朝刊（都内最終版）☆１

2023年10月11日07時01分

【１面トップ】
〔朝日〕踊り楽しむ声　悲鳴に変わった　イスラエル　襲われた音楽祭
〔毎日〕「ハマス戦闘員を制圧」　イスラエル　地上侵攻へ準備　死者１６００人超
〔読売〕イスラエル「ガザ包囲」　双方死者１７００人超　近く地上作戦か
〔日経〕中東、和平路線に限界　ハマス攻撃　イラン関与　焦点　イスラエル「ガザ完全封鎖」
〔産経〕イスラエル「ガザ完全封鎖」　ハマス　人質殺害警告　戦闘　死者１８００人超
〔東京〕小３以下の外出など虐待扱い　「留守番禁止」条例を撤回　埼玉・自民県議団　批判殺到受け
【共通ニュース】
◆全銀ネット障害　１１機関　１４０万件送金できず　復旧めど立たず
◆衆参２補選　岸田政権問う　長崎４区告示　与野党対決
水俣病訴訟　国が控訴　原告全員の認定　判決に不服
◆核燃料保管「乾式」案　福井・原発内　中間貯蔵　３０年操業　関電表明
◆男女格差分析　政策に影響　ノーベル経済学賞　ゴールディン氏
◆鈴木宗男氏　維新離党　無届け訪露　除名処分前に
◆損保ジャパン不正「隠蔽」　ビッグモーター　調査委中間報告
◆ＫＡＤＯＫＡＷＡ元専務　有罪　五輪汚職贈賄で地裁判決（続）

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