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〔朝日〕踊り楽しむ声 悲鳴に変わった イスラエル 襲われた音楽祭

〔毎日〕「ハマス戦闘員を制圧」 イスラエル 地上侵攻へ準備 死者１６００人超

〔読売〕イスラエル「ガザ包囲」 双方死者１７００人超 近く地上作戦か

〔日経〕中東、和平路線に限界 ハマス攻撃 イラン関与 焦点 イスラエル「ガザ完全封鎖」

〔産経〕イスラエル「ガザ完全封鎖」 ハマス 人質殺害警告 戦闘 死者１８００人超

〔東京〕小３以下の外出など虐待扱い 「留守番禁止」条例を撤回 埼玉・自民県議団 批判殺到受け

【共通ニュース】

◆全銀ネット障害 １１機関 １４０万件送金できず 復旧めど立たず

◆衆参２補選 岸田政権問う 長崎４区告示 与野党対決

◆水俣病訴訟 国が控訴 原告全員の認定 判決に不服

◆核燃料保管「乾式」案 福井・原発内 中間貯蔵 ３０年操業 関電表明

◆男女格差分析 政策に影響 ノーベル経済学賞 ゴールディン氏

◆鈴木宗男氏 維新離党 無届け訪露 除名処分前に

◆損保ジャパン不正「隠蔽」 ビッグモーター 調査委中間報告

◆ＫＡＤＯＫＡＷＡ元専務 有罪 五輪汚職贈賄で地裁判決（続）