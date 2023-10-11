【ニューヨーク時事】連休明け１０日のニューヨーク外国為替市場では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を週内に控えて様子見ムードが広がる中、米長期金利の上昇が一服して円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午後５時現在は１４８円６７～７７銭と、前週末同時刻比５７銭の円高・ドル安。