ＮＹ円、１４８円台後半
2023年10月11日06時59分
【ニューヨーク時事】連休明け１０日のニューヨーク外国為替市場では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を週内に控えて様子見ムードが広がる中、米長期金利の上昇が一服して円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午後５時現在は１４８円６７～７７銭と、前週末同時刻比５７銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４８円台後半
2023年10月11日06時59分
【ニューヨーク時事】連休明け１０日のニューヨーク外国為替市場では、米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表を週内に控えて様子見ムードが広がる中、米長期金利の上昇が一服して円買い・ドル売りが優勢となり、円相場は１ドル＝１４８円台後半に上昇した。午後５時現在は１４８円６７～７７銭と、前週末同時刻比５７銭の円高・ドル安。
こんな記事も
国際用語
国際
ロシア、人権理復帰ならず 理事国選挙、日中は選出―国連総会(10/11 07:52)
バイデン氏、ハマス攻撃「悪の所業」 米国務長官、イスラエル訪問へ(10/11 07:42)
イスラエル、ハマス幹部２人殺害 死者１９００人に増加―レバノン国境でも情勢不安定化(10/11 07:36)
海底パイプラインでガス漏れ 破壊工作の可能性―フィンランド(10/11 07:27)
ロシア脱出者も受難 プーチン政権、帰国促す口実に―イスラエル攻撃(10/11 07:09)
米、イスラエル軍事支援急ぐ 東地中海に空母到着へ(10/11 07:08)
イラン関与の有無重要に 中東全体流動化に懸念―ハマス攻撃(10/11 07:08)
ガザ地上侵攻が焦点 甚大な被害必至、「人質」が状況複雑化―イスラエル(10/11 07:07)
１２日に逮捕状後「初外遊」 プーチン氏、親ロ国キルギスに(10/11 07:05)
ＮＹ円、１４８円台後半(10/11 06:59)
ウクライナ東部で総攻撃 包囲進むアウディイウカ―ロシア軍(10/11 06:53)
イスラエルは人道法順守を 自衛権容認も―ＥＵ緊急外相会議(10/11 06:23)
アルゼンチン通貨、最安値更新 大統領選控え経済不安(10/11 06:04)
住みよい地球で貧困撲滅を 世銀の新たな使命―イエレン米財務長官(10/11 00:51)
戦闘４日目、死者１７００人超 イスラエル、ガザとの境界掌握―ハマスとの交戦続く(10/11 00:20)
ＥＵが緊急外相会議 イスラエル情勢巡り協議(10/11 00:16)
「米の中東政策失敗」 ハマスとイスラエルの衝突―プーチン氏(10/10 23:00)
ＮＹ株、続伸(10/10 22:54)
ＮＹ円、１４９円近辺(10/10 22:24)
ハマス拉致「容認できない」 イスラエルと緊密に連携―独仏首脳(10/10 21:38)
先住民の遺産保護で混乱 １カ月で州法廃止、改憲反対論に拍車―豪(10/10 20:32)
アフガン地震、支援提供に時間 「７２時間」経過、捜索急ぐ(10/10 20:31)
ゾウ殺され食べられる 国立公園から逃走―コンゴ(10/10 20:31)
トップ空席、動けぬ議会 イスラエル支援へ前議長復帰説も―米(10/10 20:31)
「今回はいつもと違う」 ガザ住民、イスラエル地上侵攻に戦々恐々(10/10 20:31)
円、１４９円近辺 ロンドン外為(10/10 20:24)
パレスチナ衝突巡りデモ 数千人集結―ロンドン(10/10 19:56)
世界景気リスクは下振れ 中東衝突、影響評価は「時期尚早」―ＩＭＦ(10/10 19:33)
「独立路線こそ平和脅かす」 台湾総統演説に反発―中国外務省(10/10 18:57)
中国の地方債務問題懸念 不動産不況「強固な政策を」―ＩＭＦ(10/10 18:39)
ウォール・ストリート・ジャーナル