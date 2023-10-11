【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク株式相場は、米長期金利の上昇が一服する中、３営業日続伸した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前日終値比１３４．６５ドル高の３万３７３９．３０ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は７８．６０ポイント高の１万３５６２．８４で引けた。