イスラエル軍、ハマス幹部２人殺害
2023年10月11日05時39分
【カイロ時事】イスラエル軍は１０日、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの幹部２人を殺害したと発表した。
イスラエル軍、ハマス幹部２人殺害
2023年10月11日05時39分
【カイロ時事】イスラエル軍は１０日、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスの幹部２人を殺害したと発表した。
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ウォール・ストリート・ジャーナル