ミシガン州サウスフィールド--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- パワーマネージメント企業であるイートンは、電気加熱の触媒用である新しい48ボルトのプログラム可能な後処理ヒーター・コントローラーを世界的商用車メーカーに供給する初契約を結んだことを発表しました。有害な窒素酸化物(NOx)排気ガスを削減する最適なパフォーマンスには、ディーゼル排気後の後処理触媒を迅速に温め、エンジン低負荷での運転中にも保温することが不可欠です。

Eaton’s eHeater controller warms up the diesel exhaust aftertreatment catalyst to reduce harmful nitrogen oxide (NOx) exhaust emissions. (Photo: Business Wire)