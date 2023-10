ブリティッシュコロンビア州バンクーバー--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- スバンテは、自社の炭素回収工程で使用される独自の吸着剤「カルガリー構造体20(CALF-20)」の生産拡大を図るために、BASFと対等な商用供給契約を締結したと発表しました。この金属有機構造体(MOF)吸着剤は、急速固体吸着と低圧蒸気を使用してセメントやブルー水素生産工場などの産業発生源から排出される二酸化炭素(CO 2 )の最大95%を回収できます。

Svante's metal-organic framework (MOF), CALF-28, used for the company's novel carbon capture filter technology, is to be manufactured by BASF at commercial scale. (Photo: Business Wire)