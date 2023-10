ベルリン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- インタージオ--グローバルなIoTソリューション・プロバイダーであるクエクテル・ワイヤレス・ソリューションズは、Zucchetti Centro Sistemi(ZCS)が芝刈りロボットにクエクテルの先進技術を採用したことを発表しました。先進的な「Twenty 29」「 4.0/4.36/4.50 Elite RTK」芝刈り機にクエクテル「LG69Tシリーズ」のGNSS(全球測位衛星システム)モジュールを搭載し、ZCSの「クラウド・リアルタイム・キネマティック(RTK)」衛星ナビゲーション・システムの精度を活かします。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231010540715/ja/

Quectel empowers ZCS to revolutionize robotic lawnmowers with machine intelligence and RTK navigation (Photo: Business Wire)