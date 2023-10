韓国順天市--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- 2023国際農業博覧会が、12日から22日まで「農業が世界を変える!未来へ羽ばたくスマート農業」というタイトルで40か国、500機関・団体・企業が参加して、大韓民国全羅南道順天市にある順天湾生態文化教育院一帯で開催される。

2023 International Agriculture Exhibition will be held in Suncheon, Jeollanam-do, South Korea from October 12 to 22 (Graphic: 2023 International Agriculture Exhibition)