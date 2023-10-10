ＣＳ進出へ勝つしかなかった楽天は零封負けを喫した。一回１死満塁の先制機で岡島が併殺打に倒れるなど、計３併殺の拙攻。六回まで毎回走者を出しながら、本塁が遠かった。石井監督は「ここで一本というところで出ていれば違う展開になったと思うが、結果なので仕方ない」と受け止めた。

昨年に続く４位で終了。夏場まで低迷したが、小郷や村林らの台頭もあり、最終戦までＡクラス入りを争った。「この悔しさを忘れずにワンプレー、ワンプレーを積み重ねていけば、いいチームになると思う」と監督。自身の去就については「まだ分からない」と話すにとどめた。