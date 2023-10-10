終盤苦しんだロッテは、最終戦で白星をつかんだ。ソフトバンクを勝率１毛差で上回って２位に浮上し、クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージの本拠地開催権を獲得した。

試合前には吉井監督自ら選手を鼓舞。「緊張するのは当たり前。自分たちのできることをやろう」。背中を押された先発の小島が好投。二回に岡が先制打を放つなど、打線も効果的に得点を重ねた。

ソフトバンクとのファーストステージを勝ち抜いて、目の前で胴上げを見た王者オリックスへの挑戦権を得たいところ。指揮官は「せっかくつかんだチャンス。最後までいけるように全力を尽くす」と力強く話した。