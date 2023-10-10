【ニューヨーク時事】１０日のニューヨーク株式相場は、続伸して始まった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の追加利上げ観測が後退し、買いが先行した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は午前９時３５分現在、前日終値比６３．１９ドル高の３万３６６７．８４ドル。ハイテク株中心のナスダック総合指数は２３．６８ポイント高の１万３５０７．９２。