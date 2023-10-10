【ニューヨーク時事】連休明け１０日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４９円近辺で小動きとなっている。午前９時現在は１４８円９０銭～１４９円００銭と、前営業日の６日午後５時比３４銭の円高・ドル安。