ＮＹ円、１４９円近辺
2023年10月10日22時24分
【ニューヨーク時事】連休明け１０日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４９円近辺で小動きとなっている。午前９時現在は１４８円９０銭～１４９円００銭と、前営業日の６日午後５時比３４銭の円高・ドル安。
ＮＹ円、１４９円近辺
2023年10月10日22時24分
【ニューヨーク時事】連休明け１０日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、１ドル＝１４９円近辺で小動きとなっている。午前９時現在は１４８円９０銭～１４９円００銭と、前営業日の６日午後５時比３４銭の円高・ドル安。
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ウォール・ストリート・ジャーナル