プロ野球パ・リーグは１０日、レギュラーシーズンの全日程が終了し、個人タイトルが決まった。投手部門は山本（オリックス）が１６勝６敗で、３年連続３度目の最多勝と勝率第１位（７割２分７厘）。ともに４度目の最優秀防御率（１．２１）と最多奪三振（１６９）にも輝き、２０２１年から３年連続で投手４冠を手にした。