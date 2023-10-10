ロッテは二回、岡の右前打で先制。四回に安田がソロを放ち、終盤にも加点した。小島は７回無失点で１０勝目をマーク。八回は坂本、九回は益田とつないで零封した。楽天は則本が６回２失点と試合をつくったが、打線がつながらなかった。