プロ野球パ・リーグは１０日、楽天モバイルパーク宮城で１試合が行われ、レギュラーシーズンの全日程が終了した。ロッテは楽天を５―０で下し、ソフトバンクを勝率で上回って２位に浮上。２年ぶりのクライマックスシリーズ（ＣＳ）進出を決め、１４日に始まるファーストステージの開催権を得た。ソフトバンクが３位で、楽天は昨年に続く４位。