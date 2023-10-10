政府、アフガン地震で緊急援助物資
2023年10月10日21時53分
外務省は１０日、アフガニスタン西部で発生した地震被害に対し、テントや毛布などの緊急援助物資を供与すると発表した。国際赤十字・赤新月社連盟（ＩＦＲＣ）の要請を受けたもので、国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じて届ける。
政府、アフガン地震で緊急援助物資
2023年10月10日21時53分
外務省は１０日、アフガニスタン西部で発生した地震被害に対し、テントや毛布などの緊急援助物資を供与すると発表した。国際赤十字・赤新月社連盟（ＩＦＲＣ）の要請を受けたもので、国際協力機構（ＪＩＣＡ）を通じて届ける。
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