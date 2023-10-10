【パリ時事】ラグビーの国際統括団体ワールドラグビーは１０日、ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会で１次リーグ終了時点での入場者数が１８０万人を超えたと発表した。２０１９年日本大会での入場者総数は約１７０万人だった。

８チームによる決勝トーナメントは１４日に始まる。