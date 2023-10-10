２８年欧州選手権、英国とアイルランド共催 ＵＥＦＡ
2023年10月10日20時10分
【ロンドン時事】欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）は１０日、欧州選手権を２０２８年大会は英国とアイルランドで共催、３２年大会はイタリアとトルコで共催すると発表した。来年の大会はドイツで行われる。
２８年欧州選手権、英国とアイルランド共催 ＵＥＦＡ
2023年10月10日20時10分
【ロンドン時事】欧州サッカー連盟（ＵＥＦＡ）は１０日、欧州選手権を２０２８年大会は英国とアイルランドで共催、３２年大会はイタリアとトルコで共催すると発表した。来年の大会はドイツで行われる。
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