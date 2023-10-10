富士通と理化学研究所は１０日、生成人工知能（ＡＩ）を活用した創薬技術を開発したと発表した。薬の標的となるたんぱく質の広範囲な構造変化を予測した３Ｄ画像が生成でき、創薬にかかる開発期間や費用の圧縮が期待できるという。今後、製薬会社や研究機関などへ提供する。