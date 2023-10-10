南野らミニゲームで調整 サッカー日本代表
2023年10月10日18時39分
サッカー日本代表は、カナダとの国際親善試合（新潟・デンカビッグスワンスタジアム）を３日後に控えた１０日、千葉市内で調整を行った。
昨年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以来の復帰となった南野（モナコ）らが、この日から練習に合流。中山（ハダースフィールド）らと共にミニゲームなどで精力的に体を動かした。
１１日の練習から、２６人全員がそろう見通し。
南野らミニゲームで調整 サッカー日本代表
2023年10月10日18時39分
サッカー日本代表は、カナダとの国際親善試合（新潟・デンカビッグスワンスタジアム）を３日後に控えた１０日、千葉市内で調整を行った。
昨年のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以来の復帰となった南野（モナコ）らが、この日から練習に合流。中山（ハダースフィールド）らと共にミニゲームなどで精力的に体を動かした。
１１日の練習から、２６人全員がそろう見通し。
関連記事
こんな記事も
スポーツ総合
プロ野球速報 （１０日）(10/10 19:25)
プロ野球速報 （１０日）(10/10 19:25)
毎熊、競争に意欲 サッカー日本代表(10/10 19:25)
「新しい」姿に自信 重傷から復帰の中山―サッカー日本代表(10/10 19:03)
南野らミニゲームで調整 サッカー日本代表(10/10 18:39)
空手落選は「大変残念」 全日本連盟―ロス五輪(10/10 18:38)
クリケットでアジア市場開拓へ インドから巨額放映権料も―ＩＯＣ(10/10 18:37)
履正社、花巻東下す 国体(10/10 18:37)
「ムーブメント」衰退も 提案外れたブレイキン―ロス五輪(10/10 18:22)
強化と普及で朗報 ソフト復帰へ「一喜一憂せず」―ロス五輪(10/10 18:21)
敵地で強いＤバックス 米大リーグ(10/10 18:18)
阿波野コーチら退任 プロ野球・巨人(10/10 18:04)
ＭＧＣは「オールスター」 瀬古さんに聞くレース展望―パリ五輪マラソン代表選考会(10/10 18:03)
野球、母国開催で復活へ スターの参加、実現するか―ロス五輪(10/10 17:49)
ロス五輪追加候補競技の概要(10/10 17:48)
佐々木麟太郎、米国留学へ プロ注目の強打者―高校野球・花巻東(10/10 17:29)
大谷は「自分より上」 本塁打王３度のアレナード―米大リーグ(10/10 17:24)
つくった五輪金への流れ 女子もメダル目指し強化―世界体操(10/10 17:19)
ドジャース、崖っぷち 米大リーグ(10/10 17:12)
法大の吉鶴、信頼応え好投 東京六大学野球(10/10 16:38)
パ・リーグ公示（１０日） プロ野球(10/10 16:15)
パ・リーグ公示（１０日） プロ野球(10/10 16:15)
法大が勝ち点２ 東京六大学野球(10/10 16:08)
新球場付近に大学移転 北海道医療大と合意―プロ野球・日本ハム(10/10 16:05)
八村、途中出場で１９得点 ＮＢＡプレシーズン(10/10 16:01)
嶋氏がヘッドコーチ兼務 プロ野球・ヤクルト(10/10 15:23)
ドジャース本拠地で開催か 野球、ロス五輪で復帰提案―新競技に高い関心・米メディア(10/10 15:20)
１次リーグは「北高南低」 フランスとアイルランド盤石―ラグビーＷ杯(10/10 15:20)
長谷川、宮沢ら選出 パリ五輪アジア２次予選―なでしこジャパン(10/10 15:18)
野球・ソフトの復帰提案 クリケット含む計５競技―２８年ロス五輪組織委(10/10 15:10)