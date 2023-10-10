履正社、花巻東下す 国体
2023年10月10日18時37分
特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」は１０日、鹿児島市の平和リース球場などで行われ、高校野球硬式１回戦では履正社（大阪）が花巻東（岩手）に９―１で七回コールド勝ちした。土浦日大（茨城）は、おかやま山陽（岡山）に７―１で快勝。
ラグビー７人制の成年男子は、三重が鹿児島に１７―１２で勝って３連覇。剣道の成年男子は鹿児島が初優勝した。
履正社、花巻東下す 国体
2023年10月10日18時37分
特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」は１０日、鹿児島市の平和リース球場などで行われ、高校野球硬式１回戦では履正社（大阪）が花巻東（岩手）に９―１で七回コールド勝ちした。土浦日大（茨城）は、おかやま山陽（岡山）に７―１で快勝。
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