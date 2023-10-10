米上院議員団が訪日中止
2023年10月10日18時18分
米民主党上院トップのシューマー院内総務をはじめとする超党派議員団が急きょ訪日を中止したことが１０日、関係者への取材で分かった。イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの武力衝突などの国際情勢に対応するため、日中韓３カ国訪問を切り上げて帰国するとみられる。
米上院議員団が訪日中止
2023年10月10日18時18分
米民主党上院トップのシューマー院内総務をはじめとする超党派議員団が急きょ訪日を中止したことが１０日、関係者への取材で分かった。イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの武力衝突などの国際情勢に対応するため、日中韓３カ国訪問を切り上げて帰国するとみられる。
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