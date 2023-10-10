円、１４９円近辺 ロンドン外為
2023年10月10日17時30分
【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４９円近辺に下落した。午前９時現在は１４８円９１銭～１４９円０１銭と、前日午後４時比４２銭の円安・ドル高。
円、１４９円近辺 ロンドン外為
2023年10月10日17時30分
【ロンドン時事】１０日朝のロンドン外国為替市場の円相場は、円売り・ドル買いが優勢となった海外市場の流れを引き継ぎ、１ドル＝１４９円近辺に下落した。午前９時現在は１４８円９１銭～１４９円０１銭と、前日午後４時比４２銭の円安・ドル高。
こんな記事も
国際用語
国際
中国の地方債務問題懸念 不動産不況「強固な政策を」―ＩＭＦ(10/10 18:39)
台湾総統「現状維持が平和のカギ」 中国に対等な対話呼び掛け―双十節式典、前総統は欠席(10/10 18:35)
対中感情「良くない」９割超 中国人５割弱が処理水「心配」―世論調査(10/10 18:30)
米上院議員団が訪日中止(10/10 18:18)
円、１４９円近辺 ロンドン外為(10/10 17:30)
２４年世界成長、２．９％に下げ 中国の不動産リスク警戒―ＩＭＦ(10/10 17:11)
避難民キャンプで３０人超死亡 国軍砲撃か、子供１３人犠牲―ミャンマー(10/10 16:12)
日米韓が合同訓練 北朝鮮に対応能力誇示(10/10 16:11)
移民問題で２２日に首脳会議 中南米１１カ国招待―メキシコ(10/10 14:04)
米検察、バイデン氏聴取 機密持ち出し、捜査大詰め(10/10 13:58)
産地直送で農家環境改善を 起業した姉妹、インドで奮闘(10/10 13:31)
全ての債務返済は困難 資金繰り逼迫―中国・碧桂園(10/10 12:18)
中国総領事館に車両衝突 運転手は射殺―米サンフランシスコ(10/10 11:52)
米、半導体装置規制を緩和 韓国サムスンとＳＫが対象(10/10 11:45)
宇宙開発は「生存権守る選択」 北朝鮮(10/10 10:11)
死者１６００人、戦闘激化の懸念 イスラエル、予備役３０万人招集―ハマスは「人質処刑」を警告(10/10 09:13)
米国人拉致の可能性 ハマス攻撃で死者１１人―バイデン氏、英独仏伊首脳と「イスラエル支持」(10/10 08:43)
「ロシア利する」と警鐘 イスラエル攻撃、イランを批判―ウクライナ大統領(10/10 08:30)
ＮＹ原油、金が上昇 中東情勢緊迫(10/10 07:49)
ハマスの攻撃で外国人犠牲 タイ、ネパール１０人以上(10/10 07:13)
ＥＵ、パレスチナ支援見直し 外相会議で対応検討(10/10 06:34)
民主ケネディ氏、無所属に 大統領選に波乱要素―米(10/10 06:10)
ＮＹ金、続伸 中東情勢悪化懸念で(10/10 06:08)
４５年の石油需要、１６％増 ２２年比、予想上方修正―ＯＰＥＣ(10/10 06:02)
イスラエル中銀、自国通貨買い支えへ 最大４．５兆円の外貨売却(10/10 06:01)
イスラエルでのＡＩイベント中止 「参加者の安全優先」―米エヌビディア(10/10 06:01)
ＮＹ株、続伸 エネルギー株に買い(10/10 06:00)
国連総長、ハマスの攻撃「正当化できず」 イスラエルも人道法順守を(10/10 05:47)
ハマス攻撃への関与否定 イラン国連代表部(10/10 05:43)
アフガン、迫る「７２時間」、懸命の捜索 タリバン幹部被災地入りも(10/10 05:38)
ウォール・ストリート・ジャーナル