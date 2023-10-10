鹿児島銀、投資専門子会社を設立へ 事業承継を支援
2023年10月10日17時18分
鹿児島銀行は１０日、投資専門の完全子会社「かぎん共創投資」を１１月１日に設立すると発表した。資本金は２５００万円。鹿児島県や宮崎県など、地元企業の事業承継を中心に支援する。
鹿児島銀、投資専門子会社を設立へ 事業承継を支援
2023年10月10日17時18分
鹿児島銀行は１０日、投資専門の完全子会社「かぎん共創投資」を１１月１日に設立すると発表した。資本金は２５００万円。鹿児島県や宮崎県など、地元企業の事業承継を中心に支援する。
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