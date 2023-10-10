自民党の舞立昇治農林水産政務官（参院鳥取・島根選挙区）は１０日、２０１９年資産等報告書の訂正を参院事務局に届け出た。借入金を「０円」から「４１４７万円」（１万円未満は四捨五入）に改めた。同氏の事務所は「事務的なミス」と説明している。