舞立農水政務官が資産訂正
2023年10月10日16時14分
自民党の舞立昇治農林水産政務官（参院鳥取・島根選挙区）は１０日、２０１９年資産等報告書の訂正を参院事務局に届け出た。借入金を「０円」から「４１４７万円」（１万円未満は四捨五入）に改めた。同氏の事務所は「事務的なミス」と説明している。
舞立農水政務官が資産訂正
2023年10月10日16時14分
自民党の舞立昇治農林水産政務官（参院鳥取・島根選挙区）は１０日、２０１９年資産等報告書の訂正を参院事務局に届け出た。借入金を「０円」から「４１４７万円」（１万円未満は四捨五入）に改めた。同氏の事務所は「事務的なミス」と説明している。
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