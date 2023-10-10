八村、途中出場で１９得点 ＮＢＡプレシーズン
2023年10月10日16時01分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は９日、ラスベガスでのネッツとのプレシーズン戦に途中出場し、約２０分間のプレーでチーム最多の１９得点を挙げ、５リバウンド、１アシストを記録した。チームは１２９―１２６で勝った。
八村、途中出場で１９得点 ＮＢＡプレシーズン
2023年10月10日16時01分
【ロサンゼルス時事】米プロバスケットボール協会（ＮＢＡ）、レーカーズの八村塁は９日、ラスベガスでのネッツとのプレシーズン戦に途中出場し、約２０分間のプレーでチーム最多の１９得点を挙げ、５リバウンド、１アシストを記録した。チームは１２９―１２６で勝った。
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