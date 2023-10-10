嶋氏がヘッドコーチ兼務 プロ野球・ヤクルト
2023年10月10日15時23分
ヤクルトは１０日、来季の１軍コーチ陣を発表した。高津臣吾監督は２年契約の最終年で、通算５年目。嶋基宏バッテリーコーチがヘッドコーチを兼務する。陣容は次の通り。
▽監督 高津臣吾▽ヘッド兼バッテリー 嶋基宏▽投手 伊藤智仁、石井弘寿▽打撃チーフ 大松尚逸▽打撃 杉村繁、福川将和▽内野守備走塁 森岡良介▽外野守備走塁兼作戦 松元ユウイチ
嶋氏がヘッドコーチ兼務 プロ野球・ヤクルト
2023年10月10日15時23分
ヤクルトは１０日、来季の１軍コーチ陣を発表した。高津臣吾監督は２年契約の最終年で、通算５年目。嶋基宏バッテリーコーチがヘッドコーチを兼務する。陣容は次の通り。
▽監督 高津臣吾▽ヘッド兼バッテリー 嶋基宏▽投手 伊藤智仁、石井弘寿▽打撃チーフ 大松尚逸▽打撃 杉村繁、福川将和▽内野守備走塁 森岡良介▽外野守備走塁兼作戦 松元ユウイチ
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