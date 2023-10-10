７５１円高の３万１７４６円５３銭 １０日の平均株価
2023年10月10日15時07分
１０日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１７４６円５３銭と前営業日終値比７５１円８６銭高で終わった。出来高は概算で１４億８４００万株。
７５１円高の３万１７４６円５３銭 １０日の平均株価
2023年10月10日15時07分
１０日の東京株式市場の日経平均株価は、３万１７４６円５３銭と前営業日終値比７５１円８６銭高で終わった。出来高は概算で１４億８４００万株。
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