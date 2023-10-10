東京株、一時８００円高 買い戻しで大幅反発
2023年10月10日15時30分
１０日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に反発し、午後には前週末終値からの上げ幅が８００円を超えた。前週６日の米国市場で雇用統計公表後に米国株が上昇した結果、連休明けの東京市場でも投資家心理が改善し買い戻しが優勢となった。日経平均の終値は７５１円８６銭高の３万１７４６円５３銭。
東京株、一時８００円高 買い戻しで大幅反発
2023年10月10日15時30分
１０日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に反発し、午後には前週末終値からの上げ幅が８００円を超えた。前週６日の米国市場で雇用統計公表後に米国株が上昇した結果、連休明けの東京市場でも投資家心理が改善し買い戻しが優勢となった。日経平均の終値は７５１円８６銭高の３万１７４６円５３銭。
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