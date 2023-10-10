防衛相補佐官に自民・和田衆院議員
2023年10月10日12時11分
政府は１０日の閣議で、防衛相補佐官に前内閣府副大臣で自民党の和田義明衆院議員を充てる人事を決定した。和田氏は防衛生産・技術基盤強化を担当する。防衛相補佐官の起用は２０１４年の大臣補佐官制度導入以来初めて。
防衛相補佐官に自民・和田衆院議員
2023年10月10日12時11分
政府は１０日の閣議で、防衛相補佐官に前内閣府副大臣で自民党の和田義明衆院議員を充てる人事を決定した。和田氏は防衛生産・技術基盤強化を担当する。防衛相補佐官の起用は２０１４年の大臣補佐官制度導入以来初めて。
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