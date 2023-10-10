【バンコク時事】タイ政府住宅銀行傘下の不動産情報センター（ＲＥＩＣ）は９日、第３四半期（７～９月）のバンコク首都圏における住宅開発業者信頼感指数が４９．７となり、前年同期の５１．８から低下したと発表した。前四半期の４７．５からは上昇した。好不況の分かれ目とな…
住宅開発業者信頼感指数、第３四半期は前年下回る 連続利上…
【バンコク時事】タイ政府住宅銀行傘下の不動産情報センター（ＲＥＩＣ）は９日、第３四半期（７～９月）のバンコク首都圏における住宅開発業者信頼感指数が４９．７となり、前年同期の５１．８から低下したと発表した。前四半期の４７．５からは上昇した。好不況の分かれ目とな…
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