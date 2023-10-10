【バンコク時事】タイの不動産開発会社クレストン・ホールディングのチャヤディット会長は９日、シンガポールのホテル運営会社バンヤンツリー・グループと提携し、東北部ナコンラチャシマ県カオヤイ国立公園の付近に複合タイプの高級住宅物件プロジェクト「バンヤンツリー・レジ…
不動産クレストン、カオヤイ国立公園に高級住宅 バンヤンツ…
【バンコク時事】タイの不動産開発会社クレストン・ホールディングのチャヤディット会長は９日、シンガポールのホテル運営会社バンヤンツリー・グループと提携し、東北部ナコンラチャシマ県カオヤイ国立公園の付近に複合タイプの高級住宅物件プロジェクト「バンヤンツリー・レジ…
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