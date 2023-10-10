中国総領事館に車両衝突 米サンフランシスコ
2023年10月10日10時47分
【北京時事】米サンフランシスコの中国総領事館は９日、不審な車が建物に衝突したと発表した。
中国総領事館に車両衝突 米サンフランシスコ
2023年10月10日10時47分
【北京時事】米サンフランシスコの中国総領事館は９日、不審な車が建物に衝突したと発表した。
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