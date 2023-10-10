財務省が１０日発表した８月の国際収支速報によると、海外とのモノやサービスの取引、投資収益の状況を示す経常収支は前年同月比約３．４倍の２兆２７９７億円の黒字だった。黒字は７カ月連続。資源高の一服を背景に、輸入額が減少して貿易赤字が縮小したことが寄与した。