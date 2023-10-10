松山は３８位 男子ゴルフ世界ランク
2023年10月10日08時44分
男子ゴルフの最新世界ランキングが８日付で発表され、松山英樹は前週から二つ下げて３８位だった。久常涼は三つ下がって１０４位。中島啓太が１２３位に上がり、金谷拓実は１２５位、星野陸也は１２８位となった。
１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変わらなかった。 （時事）
松山は３８位 男子ゴルフ世界ランク
2023年10月10日08時44分
男子ゴルフの最新世界ランキングが８日付で発表され、松山英樹は前週から二つ下げて３８位だった。久常涼は三つ下がって１０４位。中島啓太が１２３位に上がり、金谷拓実は１２５位、星野陸也は１２８位となった。
１位はスコッティー・シェフラー（米国）で変わらなかった。 （時事）
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