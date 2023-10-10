【パリ時事】ラグビーの最新世界ランキングが９日付で発表され、日本は１２位で変わらなかった。ワールドカップ（Ｗ杯）フランス大会１次リーグＤ組の最終戦で、日本を下して８強入りを決めたアルゼンチンが９位から８位に上がった。

１位のアイルランドなど上位に変動はなかった。