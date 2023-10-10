ＮＹ金、続伸 中東情勢悪化懸念で
2023年10月10日06時08分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、パレスチナのイスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃を受け、安全資産とされる金に買いが集まり、続伸した。終値は前週末比１９．１０ドル高の１オンス＝１８６４．３０ドル。
ＮＹ金、続伸 中東情勢悪化懸念で
2023年10月10日06時08分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク商品取引所（ＣＯＭＥＸ）の金塊先物相場は、パレスチナのイスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃を受け、安全資産とされる金に買いが集まり、続伸した。終値は前週末比１９．１０ドル高の１オンス＝１８６４．３０ドル。
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ウォール・ストリート・ジャーナル