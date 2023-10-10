ＮＹ原油、大幅続伸 中東情勢緊迫化で
2023年10月10日06時00分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、パレスチナのイスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃を受けた地政学的リスクの高まりを背景に、大幅続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前週末清算値（終値に相当）比３．５９ドル高の１バレル＝８６．３８ドル。
ＮＹ原油、大幅続伸 中東情勢緊迫化で
2023年10月10日06時00分
【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク商業取引所（ＮＹＭＥＸ）の原油先物相場は、パレスチナのイスラム組織ハマスによるイスラエル攻撃を受けた地政学的リスクの高まりを背景に、大幅続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの終値は前週末清算値（終値に相当）比３．５９ドル高の１バレル＝８６．３８ドル。
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ウォール・ストリート・ジャーナル