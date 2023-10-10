北海道で震度３
2023年10月10日00時42分
９日午後１１時４２分ごろ、北海道の渡島地方西部を震源とする地震があり、福島町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．１と推定される。
北海道で震度３
2023年10月10日00時42分
９日午後１１時４２分ごろ、北海道の渡島地方西部を震源とする地震があり、福島町で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は３．１と推定される。
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