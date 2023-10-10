畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年10月10日00時42分
女子ゴルフの最新世界ランキングが９日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１７位だった。古江彩佳は一つ上げて２１位。山下美夢有は２３位、笹生優花は２４位で変動がなかった。
１位はリリア・ブ（米国）。 （時事）
畑岡は１７位 女子ゴルフ世界ランク
2023年10月10日00時42分
女子ゴルフの最新世界ランキングが９日付で発表され、畑岡奈紗は前週と変わらず１７位だった。古江彩佳は一つ上げて２１位。山下美夢有は２３位、笹生優花は２４位で変動がなかった。
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