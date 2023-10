デラウェア州ウィルミントン--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- CSCは、ザ・ニュース・ジャーナルによる2023年版「トップ・ワークプレイス」の栄誉を受賞し、これで17年連続の受賞となりました。この受賞により、同社は米国で最も長く継続的にトップ・ワークプレイスに選ばれている企業になり、受賞歴17回を誇る唯一の企業となります。このリストは、従業員エンゲージメント・テクノロジーの第三者パートナーであるEnergageを通じて集められた従業員からの匿名のフィードバックのみに基づいており、アライメント、遂行、つながりなど、企業文化を推進するさまざまな要素を測定しています。

CSCのグローバル人事担当バイス・プレジデントであるクリスティン・ディレンノは、「毎年トップ・ワークプレイスに選ばれることは非常に光栄なことですし、1つの会社として偉大なことを達成できていることを再認識させてくれます」と述べ、「社員はそれぞれ独自の視点や経験、専門知識を持ち合わせており、全員が顧客や地域社会、そして社員同士に対して同じ姿勢で向き合っています。こうした取り組みこそが、私たちに競争優位をもたらし、イノベーションを促進し、120年以上にわたって当社のCSCプロミスを実現させてきました。これからも引き続き一致団結して有意義な活動を続けていきたいと思います」と語っています。

Energageの最高経営責任者(CEO)であるエリック・ルビーノ氏は、「トップ・ワークプレイス賞の受賞は、特に従業員から直接評価されたものであるという点で、企業にとって名誉のあることです」と述べ、「これは誇るべきことであり、今日の市場において、リーダー達は従業員の意見を尊重し、耳を傾ける必要があります。これは非常に重要なことであり、トップ・ワークプレイス受賞の企業はこれを実践することで良い結果をもたらしているのです」と語っています。

1899年からデラウェア州ウィルミントンに本社を置くCSCは、ヨーロッパ、アメリカ大陸、アジア太平洋地域、中東にまたがる140以上の管轄区域に拠点を構え、サービスを展開しています。同社は、顧客の所在地に関わらずビジネスを展開できるグローバル企業であり、あらゆるビジネスの分野で専門家を雇用することでこれを可能にしています。同社は、ビジネスの裏側を支えるビジネス(We are the business behind business®®)です。営業、カスタマー・サービス、法務、財務、会計、管理、技術などの職種において、グローバルに採用情報をお探しの方は、cscglobal.com/careersをご覧いただきご応募ください。

CSCについて

CSCは、グローバルな経営管理とコンプライアンスのソリューション、さまざまな資金戦略におけるオルタナティブ資産の運用会社への専門的な管理サービス、公開市場および民間市場の資本市場参加者が関与する取引、ドメイン・ネーム・システムの管理およびデジタル・ブランドの保護と不正防止、そして法人税ソフトウエア・ソリューションを提供する世界的な大手企業です。フォーチュン500®のうち90%以上、ベスト・グローバル・ブランド®100社のうち90%以上、そしてPEI300のうち70%以上の企業から選ばれている信頼性の高いパートナー企業です。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る:https://www.businesswire.com/news/home/20231009286032/ja/