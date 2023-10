タジキスタン、ドゥシャンベ--(BUSINESS WIRE)-- (ビジネスワイヤ) -- サウジ開発基金(SFD)の最高経営責任者(CEO)を務めるスルタン・アルマーシャドは、タジキスタン共和国のH.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor財務大臣との間で、新しい開発融資契約を締結しました。この契約に基づき、SFDはタジキスタンの「中等教育機関建設・施設整備」プロジェクトの第5段階に2,000万ドルを提供します。調印式には、タジキスタン共和国のMajidi Yusuf Khayrullo財務副大臣、駐タジキスタン・サウジアラビア大使のWaleed Al-Reshiadan氏を始め、双方の関係者らが出席しました。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。:https://www.businesswire.com/news/home/20231009281042/ja/

SFD CEO, H.E. Sultan Al-Marshad, signing a new development loan agreement with the Minister of Finance of the Republic of Tajikistan, H.E. Kahhorzoda Fayziddin Sattor. (Photo: AETOSWire)