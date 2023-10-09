アジア杯入場券、１０日発売 サッカー
2023年10月09日22時51分
サッカーのアジア・カップ大会組織委員会は９日、入場券を１０日からオンラインで販売すると発表した。１次リーグのチケットは、最安で２５カタール・リヤル（約１０００円）の設定。
大会は来年１～２月にカタールで開催され、３大会ぶり５度目の優勝を目指す日本は、１次リーグＤ組でインドネシア、イラク、ベトナムと対戦する。 （時事）
アジア杯入場券、１０日発売 サッカー
2023年10月09日22時51分
サッカーのアジア・カップ大会組織委員会は９日、入場券を１０日からオンラインで販売すると発表した。１次リーグのチケットは、最安で２５カタール・リヤル（約１０００円）の設定。
大会は来年１～２月にカタールで開催され、３大会ぶり５度目の優勝を目指す日本は、１次リーグＤ組でインドネシア、イラク、ベトナムと対戦する。 （時事）
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