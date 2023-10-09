新人曽谷が初勝利 プロ野球・オリックス―ソフトバンク
2023年10月09日21時28分
オリックスが快勝。新人の曽谷は球に切れがあり、６回１安打無失点で初勝利。打線は一回に杉本が先制内野安打。六回は若月がソロ、七回にはゴンザレスが２点二塁打を放った。ソフトバンクの反撃は九回の近藤の２６号ソロだけに終わった。
新人曽谷が初勝利 プロ野球・オリックス―ソフトバンク
2023年10月09日21時28分
オリックスが快勝。新人の曽谷は球に切れがあり、６回１安打無失点で初勝利。打線は一回に杉本が先制内野安打。六回は若月がソロ、七回にはゴンザレスが２点二塁打を放った。ソフトバンクの反撃は九回の近藤の２６号ソロだけに終わった。
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