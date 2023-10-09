【サンパウロ時事】ブラジル全国自動車製造者協会（ＡＮＦＡＶＥＡ）が６日発表した９月の自動車生産台数は、前年同月比０．５％増の２０万８８８９台だった。前月比は８．０％減。

新車登録台数は１．９％増（前月比４．８％減）の１９万７７３９台、輸出は３．９％減（同２…