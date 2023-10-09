【ロンドン時事】週明け９日午前のロンドン外国為替市場の円相場は、日米両市場が休場で薄商いの中、中東情勢の悪化でリスク回避の円買い・ドル売りが優勢となり、１ドル＝１４９円台前半に上昇した。正午現在は１４９円１０～２０銭と、前週末午後４時比２２銭の円高・ドル安。