【サンパウロ時事】ブラジル電機電子工業会（ＡＢＩＮＥＥ）が３日発表した８月の電機電子製品の生産は、前年同月比８．２％減となった。内訳は電機部門が７．２％減、電子部門が９．４％減。
電機部門では「電池・バッテリー」が３０．６％増、「家電製品」が９．４％増、「…
ブラジル電機電子製品の８月生産、前年比８．２％減 前月比…
【サンパウロ時事】ブラジル電機電子工業会（ＡＢＩＮＥＥ）が３日発表した８月の電機電子製品の生産は、前年同月比８．２％減となった。内訳は電機部門が７．２％減、電子部門が９．４％減。
電機部門では「電池・バッテリー」が３０．６％増、「家電製品」が９．４％増、「…
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