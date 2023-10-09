ＬＮＧ安定供給を要請 上川氏、ブルネイ外相と会談
2023年10月09日18時13分
上川陽子外相は９日（日本時間同）、訪問先のブルネイでエルワン第２外相と会談した。上川氏は、日本への液化天然ガス（ＬＮＧ）の安定供給を要請。両氏は、経済関係の強化で一致した。日本外務省が発表した。
上川氏が、中国を念頭に「南シナ海における力による一方的な現状変更の試みや威圧的な活動に対する深刻な懸念」を表明。両氏は南シナ海情勢に連携して対応することを確認した。
ＬＮＧ安定供給を要請 上川氏、ブルネイ外相と会談
2023年10月09日18時13分
上川陽子外相は９日（日本時間同）、訪問先のブルネイでエルワン第２外相と会談した。上川氏は、日本への液化天然ガス（ＬＮＧ）の安定供給を要請。両氏は、経済関係の強化で一致した。日本外務省が発表した。
上川氏が、中国を念頭に「南シナ海における力による一方的な現状変更の試みや威圧的な活動に対する深刻な懸念」を表明。両氏は南シナ海情勢に連携して対応することを確認した。
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